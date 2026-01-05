Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más impresionantes y populares de México, pues recibió a más de 1.8 millones de visitantes en 2025, según la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

Eso sí, debes saber que hay un cambio importante en los costos de entrada para que no te tomen por sorpresa en tu próxima visita.

En días recientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció el ajuste de precios en algunos de sus museos y sitios arqueológicos, entre los que se incluye la "ciudad de los dioses".

Dicho ajuste responde a la actualización de la Ley Federal de Derechos, misma que ha entrado en vigor desde este mes.

¿Cuál será el nuevo precio de entrada a Teotihuacán este 2026?

A partir del pasado 1 de enero, el boleto de entrada a la zona arqueológica de Teotihuacán tuvo un aumento de 5 pesos.

Lo anterior quiere decir que los visitantes mexicanos ahora tendrán que pagar $105, mientras que los visitantes extranjeros $210.

El acceso gratis los domingos se mantendrá vigente para el mexicanos y residentes en el país con documento vigente.

Este ajuste coloca a Teotihuacán dentro de los recintos con mayor costo de entrada en el Estado de México, entidad que tiene un total de 16 zonas arqueológicas administradas por el INAH.

¿Qué otras zonas arqueológicas del Edomex suben de precio en 2026?

El incremento no solo aplica a Teotihuacán. El Centro INAH Edomex indicó los recintos en los que también se modificará las tarifas de acceso:

Zona Arqueológica de Calixtlahuaca: pasa a $145 general y $80 para personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial.

Zona Arqueológica de Malinalco: pasa a $155 y $85, respectivamente.

Zona Arqueológica de Los Melones: pasa a $145 y $80, respectivamente.

Zona Arqueológica de Santa Cecilia: pasa a $145 y $80, respectivamente.

Zona Arqueológica de Tenayuca I: pasa a $145 y $80, respectivamente.

Como dato extra, la entrada a la Capilla Abierta de Tlalmanalco, el Exconvento de Acolman y Exconvento de Oxtotipac también tienen tarifas de $145 y $80 para personas que acrediten su nacionalidad.

En cualquiera de los destinos, la entrada será gratis para público nacional los domingos.

¿Quiénes están exentos de pago en estos sitios arqueológicos?

De acuerdo con el Artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, docentes, estudiantes, adultos mayores y guías turísticos acreditados por la Sectur quedan exentos del pago en estos sitios del INAH.

Para obtener el anterior beneficio, es obligatorio presentar documentos vigentes de identidad.

Aunque el aumento del precio de entrada a Teotihuacán no es tan elevado, es mejor tenerlo presente para realizar una visita sin contratiempos.

