Lluvia de Estrellas Líridas de abril: conoce la fecha clave para ver el espectáculo cósmico; alista el telescopio

Uno de los espectáculos de la naturaleza más bellos del mundo atrapará la atención de la comunidad astronómica y de miles de curiosos con la Lluvia de Estrellas Líridas de abril.

Esta lluvia de meteoros ha sido observada por civilizaciones antiguas desde hace más de 2,700 años, pues la NASA señala que el primer registro conocido data del año 687 a.C., cuando astrónomos chinos documentaron el fenómeno. Esto la convierte en una de las lluvias de estrellas más longevas y estudiadas en la historia de la astronomía.

De acuerdo con National Geographic, el nombre de este fenómeno retoma su origen en la constelación de Lyra, cerca de Vega, donde se encuentra el radiante de la estrella más brillante.

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La próxima lluvia de estrellas será en abril. Fuente: Freepik

¿Cuándo ver la Lluvia de Estrellas Líridas de abril?

Según el sitio experto Star Walk, la lluvia de estrellas Líridas tendrá un periodo de actividad en el hemisferio norte del 14 al 30 de este mes, con un pico máximo el miércoles 22 de abril.

La ventana de visibilidad del espectáculo cósmico tendrá lugar dos días antes del cuarto creciente, lo que significa que la luz de la Luna permitirá que la lluvia de meteoros se aprecie bajo cielos oscuros.

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La próxima lluvia de estrellas. Fuente: Freepik

¿La Lluvia de Estrellas Líridas podrá verse en México?

La lluvia de estrellas Líridas será visible desde ambos hemisferios y, en esta ocasión su observación desde el hemisferio norte será favorecida si las cuestiones climáticas mantienen el cielo despejado, lo que quiere decir que será posible verla desde México.

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