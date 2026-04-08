“Malcolm el de en medio”: ¿cuándo y a qué hora se estrena la serie en México?; esto se sabe

Uno de los estrenos más esperados de la temporada es “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, el reboot de la famosa serie de los años 2000 con una de las familias más disfuncionales de la televisión.

La plataforma de streaming Disney Plus fue la encargada de traer de regreso casi veinte años después a Hal, Lois, Reese, Francis y Malcolm con capítulos especiales que están a punto de estrenarse.

Cabe señalar que la trama principal de estos capítulos, tendrán un salto en el tiempo y gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, obligando a Malcolm a reencontrarse con su familia.

Si eres fan de la serie y estás contando los días para ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta, a continuación te diremos la fecha exacta en que estarán disponibles los episodios.

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Este es el día de estreno de la nueva temporada de Malcolm el de en medio. Foto: IMDb

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio” en México?

El regreso de la producción tendrá un formato de miniserie conformado por cuatro capítulos, los cuales estarán disponibles en Disney Plus el próximo viernes 10 de abril.

En cuanto a la hora exacta en que se añadirá “Malcolm el de en medio” a la plataforma de streaming en México, es preciso saber que los contenidos nuevos suelen agregarse a las 00:00 horas del Pacífico (PT), el equivalente a las 02:00 o 03:00 horas del centro de México.

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En pocos días los fans de la serie podrán ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta con este gran estreno, Foto: IMDb

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