Misión Artemis II: frasco de Nutella paseando por la nave provoca la mejor gravedad de memes; usuarios no perdonan

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Durante el sexto día de la misión espacial , un épico momento capturó la atención en redes sociales mientras los astronautas se encontraban experimentando gravedad cero en la nave espacial.

La transmisión en vivo de la misión de la NASA enfocó el momento exacto en que un bote de Nutella comenzó a flotar en el espacio, tan solo a unos minutos de que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieran en la tripulación con mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra.

Aunque la espontaneidad del momento se volvió tendencia en la red, desatando una , el tema provocó un fuerte debate entre los usuarios que afirmaban que se trató de un montaje publicitario, pues el clip rápidamente fue retomado por la marca. “Un honor haber viajado más lejos que cualquier otra difusión en la historia. Llevando la difusión de sonrisas a nuevas alturas”, escribió la compañía en su cuenta de ‘X’.

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Las referencias a The Simpsons no se hicieron esperar, pues los internautas agradecieron que el acercamiento no haya generado pánico cómo la vez que 'Homero' fue al espacio.

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

Rápidamente las teorías comenzaron a surgir sobre un supuesto patrocinio de la nave espacial.

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

Asimismo, el descuido generó una ola de simpáticas ediciones con todo tipo de productos

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

Las ganancias de Nutella se convirtieron en todo un tema de conversación que desató polémica.

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

Otro de los momentos de la serie animada que fue recordado es el "contrabando" de Homero en el espacio, el cual fue suplantado por el bote de Nutella.

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

El debate arrojó que pagada o no, el clip del bote de Nutella flotando en la nave espacial Orion, según los usuarios, se trató de una de las mejores campañas publicitarias de la era moderna.

El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales
El momento desató una ola de memes entre los usuarios. Foto: Redes Sociales

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