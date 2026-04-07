Misión Artemis II: ¿cuándo regresa la tripulación de la NASA a la Tierra?; conoce la fecha exacta

Tras marcar un hito histórico con el despegue de Artemis II, la misión espacial de la NASA que volará alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, continúa siendo el centro de atención desde el espacio con sus grandes hallazgos, como las recientes imágenes de la cara oculta del satélite.

“Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estás acostumbrado a ver”, reveló la astronauta Christina Koch en una entrevista desde el espacio para la televisora NBC.

La misión que se encuentra orbitando la Luna a bordo de la nave espacial Orion es tripulada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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La Tierra en forma de media luna poniéndose junto al limbo lunar (borde de la superficie visible de la Luna), en una imagen captada desde la nave espacial Orión el 6 de abril. FOTO: NASA. AFP

Para los curiosos que han seguido de cerca el estado de la tripulación, actualmente se encuentran a la expectativa de su regreso, así que a continuación te diremos la fecha exacta.

¿Cuándo regresa la Misión Artemis II a la Tierra?

De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la misión tiene una duración tentativa de diez días.

En ese sentido la tripulación completará la importante misión con el amerizaje de la nave espacial que se tiene programado para el día viernes 10 de abril. A pesar de que la hora exacta puede variar por diversos factores, está prevista alrededor de las 20:00 (hora de Estados Unidos).

La cápsula Orión llegará al Océano Pacífico, específicamente en la costa del sur de California. Cabe mencionar que tras el amerizaje, la NASA tiene preparado en conjunto con la Marina de Estados Unidos un operativo para la recuperación de la nave y su tripulación.

Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II este martes, sobre una plataforma de lanzamiento móvil en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. FOTO: EFE

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