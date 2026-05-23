Con gran parte de su vida y calendario deportivo desarrollándose fuera de México, Gabriela Schloesser ha convertido cada regreso al país en un momento de renovación emocional: una oportunidad para reconectar con sus raíces y abrazar a su familia.

La arquera mexicana-neerlandesa, que ya ha defendido a Países Bajos en dos ediciones olímpicas —Tokio 2020 y París 2024—, compartió cómo esos días en tierra mexicana se transforman en un refugio especial, recordándole el calor humano y la manera única en que el mexicano sabe hacer sentir a los demás.

“Me hace muy feliz tener la oportunidad de estar en México, me da la vida de conectar con mis raíces y mi familia. Son momentos que me llenan el corazón y dan fuerza para seguir adelante”, mencionó.

Schloesser-Bayardo, visiblemente emocionada al reconocer la capacidad de México para organizar eventos de talla mundial dentro de la temporada de World Archery, confesó que uno de los aspectos que más disfruta al regresar al país es reencontrarse con los sabores únicos de la gastronomía.

“Una de las partes que más disfruto es la de poder comer comida mexicana, es de las cosas qué más extraño estando fuera de casa. Hace poco probé en Puebla unas flautas y después de tanto tiempo fuera me pareció un alimento delicioso. Espero ver a México organizando más eventos, tenemos la capacidad para hacerlo”, sentenció.

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