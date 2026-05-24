El tiempo llegó y, desde este jueves, la starwarmanía se adueñó en los cines mexicanos, con la nueva entrega del mandaloriano y el tierno Grogu, pero también hay otras apuestas que llegaron a la pantalla

"Star Wars: The mandalorian and Grogu"

La primera vez que estos dos personajes tuvieron contacto con el público fue en 2019, vía una serie que buscaba mostrar lo que había pasado tras la caída del imperio.

El humano era un mandaloriano, el pueblo conocido en la galaxia por ser cazarrecompensas efectivos (uno de ellos andaba tras el emblemático Han Solo), que debía proteger a un pequeño ser verde al que inicialmente el público llamó “Baby Yoda” por su parecido al viejo maestro jedi.

Lee también Martin Scorsese y el personaje que interpreta en “The Mandalorian & Grogu"

Se sabía que Pedro Pascal era el protagonista por los créditos, pero realmente sólo se podía ver a un hombre en casco y armadura, que al mismo tiempo veía como su protegido era alguien muy poderoso al que todos querían llevarse.

Luego de tres temporadas, la más reciente en 2023, Disney decidió llevar a ambos personajes a la pantalla grande, arrancando en el punto en que ambos ya se comportan como aliados, sin dejar de lado las travesuras del pequeño y la desesperación del mandaloriano.

La cinta se sitúa en un momento en que los señores de la guerra siguen dispersos por toda la galaxia y la Nueva República se esfuerza por proteger todo por lo que luchó la Rebelión. El legendario cazarrecompensas Din Djarin y Grogu, así como la dinastía de Los Hutt (¿se acuerdan del temible Jabba?) tienen cierta relación que se verá en el filme.

El director Jon Favreu ha adelantado que Grogu y su relación con la fuerza no será la tradicional mostrada en las películas anteriores, pero sin duda gustará a la gente.

“No sigue el camino típico de un joven Jedi, pero se ha entrenado con algunos de los mejores maestros que existen. Sabemos con certeza que estudió con Luke Skywalker y hay indicios de que pudo haberse cruzado con Yoda, ya que reconoce su nombre”, ha comentado el realizador.

El creativo adelanta que el mandaloriano ya no es ese personaje que no tenía conciencia, sino que ya tiene un corazón que lucha por la justicia, a costa de todo.

En la nueva aventura aparecerá Sigourney Weaver como la coronel Ward que llama a los protagonistas para encontrar a alguien, antes de que pasen cosas graves.

"Siempre han sido un equipo muy poderoso, pero todos ven al Mandaloriano protegiendo a un bebé, y ahora en esta película son una pareja que está al mismo nivel”, comentó Pascal en su reciente visita a México, vía la CCXP.

En su aventura habrá nuevos personajes como un vendedor ardeniano de cuatro brazos al que presta su voz el mutilgalardonado director Martin Scorsese.

"Nada entre los dos"

Dicen que una persona elige a su primera pareja con base en las diferencias y, a la segunda, en sus coincidencias.

Y así podría definirse lo que le pasa a los personajes de esta comedia romántica protagonizada por el tapatío Gael García Bernal y la uruguaya Natalia Oreiron, en que la cada pasa por problemas en su matrimonio y se encuentran en una playa.

“Entre risas y copas nace una conexión inesperada”, dice la sinopsis oficial de esta cinta dirigida por Juan Taratuto, quien ha estado detrás de las versiones originales de “Un novio para mi mujer” y “No sos vos, soy yo”.

“¿Cuáles son las múltiples formas del amor y cuáles son los tiempos para el amor? Hay muchas posibilidades y, en ese sentido, la película no es cerrada, sino al revés, abre interrogantes. ¿Te puedes enamorar en tres días?”, dijo Oreiro durante la premier del filme celebrada en Argentina.

“Es una película de vínculos de dos personajes que trabajan en una misma empresa y que se encuentran. Entiendo que a muchas parejas les pasa conforme pasan los años y las necesidades son distintas, aunque haya cariño”, abundó para el Canal 4 de Uruguay.

La cinta se rodó totalmente en ese país sudamericano, donde con cerca de 4 millones de habitantes, estrena un promedio de 20 películas locales al año.

Cimarrón Cine, coproductora del filme, estuvo también detrás de la exitosa “La sociedad de la nieve”.

El llamado "Charolastra" vuelve a las comedias románticas con esta cinta. Foto: IMDB.

Lee también “Baby Yoda” roba miradas en la alfombra roja del estreno de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”