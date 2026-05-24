Después de siete años de la última película de "Star Wars", la saga regresa con "The Mandalorian & Grogu", cinta que lleva nuevamente a la acción a Pedro Pascal como Din Djarin y al popular Grogu, conocido por los fans como “Baby Yoda”.

Sin embargo, Pascal no es el único nombre que ha llamado la atención en los créditos; y es que, el elenco también incluye a figuras como Jeremy Allen White y al mismísimo Martin Scorsese.

Lee también “Baby Yoda” roba miradas en la alfombra roja del estreno de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”

Alerta de spoilers

Durante la primera parte de la historia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Shakari, ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuya voz pertenece al famoso cineasta.

El personaje forma parte de la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas hacia Rotta the Hutt, interpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

La historia ocurre después de la caída del Imperio y sigue a Din Djarin y Grogu mientras emprenden una nueva misión para la Nueva República.

En esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.

Desde su estreno mundial, el pasado 21 de mayo, "The Mandalorian & Grogu" ha logrado recaudar alrededor de 63 millones de dólares, marcando el regreso de "Star Wars" a las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.

Lee también Muere Michael Pennington, actor de "Star Wars", a los 82 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc