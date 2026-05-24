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Después de siete años de la última película de "Star Wars", la saga regresa con "The Mandalorian & Grogu", cinta que lleva nuevamente a la acción a Pedro Pascal como Din Djarin y al popular Grogu, conocido por los fans como “Baby Yoda”.
Sin embargo, Pascal no es el único nombre que ha llamado la atención en los créditos; y es que, el elenco también incluye a figuras como Jeremy Allen White y al mismísimo Martin Scorsese.
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Alerta de spoilers
Durante la primera parte de la historia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Shakari, ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuya voz pertenece al famoso cineasta.
El personaje forma parte de la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas hacia Rotta the Hutt, interpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.
¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?
La historia ocurre después de la caída del Imperio y sigue a Din Djarin y Grogu mientras emprenden una nueva misión para la Nueva República.
En esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.
Desde su estreno mundial, el pasado 21 de mayo, "The Mandalorian & Grogu" ha logrado recaudar alrededor de 63 millones de dólares, marcando el regreso de "Star Wars" a las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.
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melc
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