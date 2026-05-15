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Figuras del espectáculo se reunieron este jueves en Hollywood para celebrar el estreno de la nueva producción de Disney, "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", una cinta que amplía el universo de la emblemática franquicia creada por George Lucas.

La alfombra roja se llevó a cabo en el icónico Teatro Chino TCL, donde desfilaron actores, músicos e invitados relacionados con la histórica saga de ciencia ficción; Grogu, el personaje popularmente conocido como "Baby Yoda", apareció en la alfombra y robó las miradas.

Aunque oficialmente no es el mismo personaje que Yoda ni su versión infantil, se le llama así coloquialmente porque pertenece a la misma especie misteriosa que el Gran Maestro Jedi, pero son individuos distintos en la cronología de Star Wars

El evento dejó claro que el fenómeno de "Star Wars" mantiene intacta su capacidad de convocatoria y entusiasmo entre varias generaciones, a más de 40 años del estreno de la primera película en la pantalla grande.

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Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES.
Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" marca el salto al cine de los personajes que conquistaron al público en la exitosa serie de Disney+ "The Mandalorian", protagonizada por Pedro Pascal. La historia continúa las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y del pequeño Grogu, conocido popularmente como “Baby Yoda”, en una nueva misión dentro de la galaxia.

La película forma parte de la nueva etapa de expansión de Lucasfilm, que busca conectar las historias desarrolladas en streaming con las producciones cinematográficas. Desde su estreno en 2019, "The Mandalorian" revitalizó el interés por la franquicia al presentar nuevos personajes y explorar rincones poco conocidos del universo galáctico tras la caída del Imperio.

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La saga de "Star Wars", iniciada por George Lucas en 1977, se ha convertido en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, con películas, series, novelas, videojuegos y mercancía que han generado una enorme comunidad de seguidores en todo el mundo.

Títulos como "Una nueva esperanza", "El imperio contraataca" y "El regreso del Jedi" son considerados clásicos del cine de ciencia ficción.

rad

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