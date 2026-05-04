Star Wars ha construido una narrativa que ha permitido que la franquicia se mantenga viva y sonora durante casi cinco décadas, considera el director de orquesta Arturo Rebolledo.

“Hay niños que conocen Star Wars y se enganchan con la historia. Es un fenómeno cultural de nuestra época. No es como Marvel, que son golpes. Por algo la saga está viva”, dice quien también fuera director de Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA).

El director del concepto Sinfonía galática, que presentará en el Teatro Metropólitanm habla de que su vínculo con Star Wars desde su infancia.

“Fui chiquito, en el año del 77, al estreno. Vi La guerra de las galaxias: Episodio IV. Desde ahí me hice fan y me alegra que me hayan invitado a dirigir esta orquesta en el marco del Día de Star Wars”, expresa.

Con su propuesta musical, Arturo Rebolledo busca expandir la experiencia sonora de la saga a nuevos públicos.

“Star Wars no es solo una película de espadas láser o naves espaciales. Tiene una filosofía profunda. Está basada en las historias medievales: un héroe que es huérfano y que descubre su origen, y recorre el camino hacia el lado luminoso”.

Hoy, 4 de mayo, Día de Star Wars, juego de palabras con la frase “May the force be with you”, se llevará a cabo el concierto que combina música y audiovisuales de diversas películas de la saga musicalizada por el estadounidense John Williams.

“Están incluidos los temas ‘Battle of heroes’, que es muy complejo porque lleva coro, ‘Duel of the fates’, del Episodio I. Se interpretarán con coro en sánscrito, lo que le da una mayor profundidad a la música”, detalla Rebolledo, el egresado del Conservatorio Nacional de Música.

El concierto se da justo en el mes en el que también se estrena The Mandalorian & Grogu, la nueva película de la saga dirigida por John Favreau, continuación directa de la serie, trayendo de regreso al icónico Grogu, conocido también como “Baby Yoda” y a Pedro Pascal.