En los memes de esta semana se unieron un tema clásico (el Día del Trabajo) con las altas temperaturas que no bajan en el país.

Al menos en 23 estados (incluída la Ciudad de México) hubo alerta amarilla por el calor extremo, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Foto: Vía X.

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En México, el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha de descanso obligatorio establecida por ley en reconocimiento a los derechos laborales.

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Además, recuerda que hace un siglo las jornadas laborales superaban las 12 horas y la ardua lucha que permitió establecer el esquema de ocho horas.

Un siglo después, las cosas son muy diferentes. Los internautas lo saben y dejan constancia de esto a través del humor.

Foto: Vía X.

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Con información de Dann Silva y Abdiel Sepúlveda.

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