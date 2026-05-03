Más Información
EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen
Caso Rocha es un hecho mediático para tapar lo de la CIA en Chihuahua, dice Dolores Padierna; reconoce “equívocos” en Morena
A partir de las 6, mosquito culex no deja salir de sus casas a vecinos de Presa Endhó; autoridades inician fumigación
Este lunes se llevará a cabo la mesa de análisis “La colección Gelman. Certezas, dudas e incertidumbre”, en el que un grupo de profesionales de la cultura conversarán sobre la polémica que rodea a uno de los acervos de arte moderno mexicano más importantes.
Las ponentes son las periodistas culturales Adriana Malvido y Blanca González, junto con la crítica de arte María Minera.
Lee también Colección Gelman: Littman incumplió testamento
El encuentro es organizado por el antropólogo Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de estudios históricos del INAH.
La cita es el 4 de mayo a las 10:30 horas en el auditorio Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de estudios históricos. Pero también se podrá seguir en línea a través de YouTube:
https://www.youtube.com/live/Fs027CugwJw?si=vuV7rvBM3iU9oOEZ
Zoom:
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]