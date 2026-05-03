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Este lunes se llevará a cabo la mesa de análisis”, en el que un grupo de profesionales de la cultura conversarán sobre la polémica que rodea a uno de los acervos de más importantes.

Las ponentes son las periodistas culturales y Blanca González, junto con la crítica de arte María Minera.

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El encuentro es organizado por el antropólogo Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de estudios históricos del INAH.

La cita es el 4 de mayo a las 10:30 horas en el auditorio Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de estudios históricos. Pero también se podrá seguir en línea a través de YouTube:

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