Guanajuato.— Santiago, de dos años, y Mateo, de cinco, perdieron a su padre en una balacera en febrero de 2026 en la ciudad de León; el mayor lo recuerda y seguido le pregunta a su madre: “¿Dónde está mi papi?, ¿por qué no viene mi papi?”.

En Guanajuato, 3 mil 171 niños y niñas perdieron a su padre, madre o a los dos por la violencia en tiroteos, ataques directos, desapariciones o feminicidios. Las historias de cada uno de ellos se encuentran registradas en los archivos de la Fiscalía General del Estado.

Algunos estaban en el vientre materno cuando asesinaron a sus padres; otros se quedaron huérfanos en los primeros días de nacidos, y la mayoría, siendo alumnos de preescolar y primaria.

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La noche del 13 de noviembre de 2024, una niña de cinco años presenció la forma en que sicarios mataron a su mamá y a su papá en la zona de juegos del Parque Alameda Hidalgo, de Celaya. Sus abuelos quedaron a cargo de su cuidado en una comunidad rural de ese municipio.

Recuerda a su papá

En febrero pasado, Joselin, de 21 años, recibió la noticia del homicidio doloso del padre de sus dos hijos en la zona de Delta, que abarca varias colonias al suroriente en la ciudad de León.

Ella recicla botellas, hace mandados, barre banquetas o lava carros “para darles de comer”.

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El niño mayor se acuerda mucho de su papá, pregunta por él; su madre le responde que anda trabajando. “¿Qué otra cosa le digo?”.

La joven de piel apiñonada comparte que una vecina le presta un cuarto y cuida a sus hijos, mientras ella sale a trabajar. Ella no tiene casa y ve imposible conseguir un empleo fijo, porque se quedó a medias en quinto grado de primaria.

Joselin expresa que ama a sus hijos más que a nada en el mundo y teme que el DIF se los pueda quitar porque sólo la tienen a ella. A su padre, dice, lo mataron en 2021, y su mamá, de 38 años, vive por la colonia Medina, pero no la procura porque “se buscó otra pareja”.

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No son números, son vidas

Francisco Javier Juárez León, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), señala que mediante el programa de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio y homicidio de sus madres, otorga atención a 539 personas de cero a cinco años; mil 313 de seis a 11 años y mil 319 de 12 a 17 años de edad.

Tienen de hasta tres o cuatro hermanos que perdieron a alguno de sus progenitores o a ambos.

Se quedaron sin hogar y ahora están a cargo de sus abuelos, tíos u otros integrantes de la familia extensa, algunos en custodia provisional mientras transcurren los procesos judiciales para las resoluciones de custodia definitiva. Los procedimientos jurídicos los realiza la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

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Juárez León menciona que el respaldo institucional se brinda desde que la comisión tiene conocimiento, sin esperar trámites burocráticos o el fallo judicial de la custodia con base en los derechos previstos en la Convención de los Niños y las normas nacionales y locales para su protección.

“No son números, son vidas; son vidas que están de por medio y que, si no los apoyamos, pues pueden caer en alguna red delincuencial o algo”, matiza.

Bebés, niños, niñas y adolescentes son víctimas en relación con el padre, por homicidio, desaparición, homicidio en grado de tentativa, lesiones, secuestro, amenaza y extorsión, en ese orden. Y, agrega, son víctimas indirectas por parte de su madre, también en desaparición, homicidio, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa y lesiones.

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El mayor número de niños en el padrón de huérfanos por la violencia corresponde a la Zona Laja-Bajío, que abarca los municipios de Celaya, Juventino Rosas, los Apaseos, Salvatierra y Villagrán, en donde surgió el Cártel Santa Rosa de Lima, que en 2017 le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En términos legales, la fiscalía del estado debe de informar a la CEAIV de la existencia de un niño víctima indirecta, porque la institución recibe la denuncia de un delito. Explica que también la CEAIV se activa ante la comunicación de menores de edad en situación vulnerable por hechos de violencia; se atiende de inmediato y se realizan los trámites legales procedentes. Afirma que todo el servicio es gratuito.

Comenta que muchos niños en el contexto más complejo pierden “a su madre o a los dos, o el padre está ausente también”.

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En respeto irrestricto al interés superior del niño, la CEAIV sólo verifica que el menor esté viviendo con los abuelos o con un tío, dependiendo el caso, y se les otorga un apoyo económico.

Ayuda para víctimas

El año pasado, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo instruyó a crear un fondo especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio y/o desaparición de sus madres.

A la fecha, se tienen registrados 3 mil 171 menores de edad; por cada uno se entregan 3 mil 312 pesos mensuales a los cuidadores, y cuando son dos se agregan mil 500 pesos. “No sólo es el apoyo económico, sino también el apoyo integral, como podría ser alguna beca o atención médica”, acota Juárez León.

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La comisión opera una unidad de atención sicológica que brinda atención inicial a la víctima y, tras evaluarla, la canaliza a la Secretaría de Salud. Además, se apoya con un proceso integral, donde participan la Fiscalía General del Estado, la PEPNNA, y mediante planes de restitución de derechos, que son vinculatorios, se pide el apoyo de todas las instituciones.

A efecto de darle certeza jurídica, la PEPNNA lleva a cabo el procedimiento civil, y se ve quién tiene al niño a su cargo a efecto de darle la guarda y custodia provisional y definitiva en el momento procesal oportuno. El acompañamiento se da a las víctimas indirectas hasta que cumplan 18 años.

“Eso no quiere decir que dejamos de apoyarlos, traemos la instrucción de la gobernadora de apoyar no sólo a los niños, niñas y adolescentes, sino a todas las personas, buscando que se reincorporen a un proyecto de vida”.

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También se trabaja con la Universidad Virtual de Guanajuato, con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), por ser la educación una puerta importante para recuperar un proyecto de vida.

La comisión está vinculando a personas víctimas a temas educativos y de capacitación. En Celaya y Yuriria hay niños, niñas y adolescentes que tienen trunca la preparatoria o quieren estudiar alguna carrera universitaria, y les están dando gratis la Universidad Virtual de Guanajuato.

El funcionario comenta que, en el proceso de atención integral, se tienden puentes con todas las instituciones de gobierno del estado y, a la fecha, han firmado acuerdos para la creación de unidades municipales de atención a víctimas con ocho municipios.

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La comisión está capacitando al personal de las unidades municipales para atender a víctimas de trámite común, de alto impacto y también a menores. Esto ayudará a tener un mayor margen de maniobra y alcance para los menores que están atendiendo.

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cdm