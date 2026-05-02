El senador Enrique Inzunza, acusado junto al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de nexos con el narcotráfico, rechazó solicitar licencia en el Senado de la República tras los señalamientos por parte de Estados Unidos. Dijo que en caso de ser solicitado, acudirá a cualquier citación o llamamiento de las autoridades mexicanas.

En un mensaje en redes sociales, el senador morenista, quien fue visto por última vez en la última sesión del Senado el pasado 29 de abril, rechazó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo que son "calumnias" e "imputaciones falsas y dolosas".

"Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas, casualmente un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado, en nombre de nuestro grupo parlamentario (de) Morena, el principio basilar e innegociable de la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, en territorio nacional, con la complicidad de la aún Gobernadora del Estado de Chihuahua", escribió.

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Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa. Foto: Especial

En su mensaje en redes sociales, el morenista agregó que desde su cargo de senador rechazará las acusaciones que se le hagan y acudirá con las autoridades solo si es requerido:

"Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales", aseguró.

Dijo también que coincide y apoya lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se pronunció sobre los señalamientos al exgobernador de Sinaloa: "verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional", destacó.

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Finalmente defendió su cargo al decir que las y los sinaloenses le confirieron la "alta responsabilidad" de representarlos en el Senado: "He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley".

Se describió como un hombre "que ha dedicado su vida" a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar. Destacó su carrera por más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa y recordó que fue Magistrado Presidente por casi 11 años.

Su aparición en redes se da luego de tres días de desaparición tras ser visto por última vez en la última sesión del Senado el pasado 29 de abril, día en que se hicieron publicas las acusaciones por parte del Departamento de Justicia estadounidense en su contra y contra otros funcionarios y exfuncionarios.

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