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Palenque, Chis.- "El lunes en la mañanera", respondió la presidenta sobre la licencia que pidió el gobernador de Sinaloa, , señalado por Estados Unidos por tener relación con el narco.

Al llegar a la Asamblea Informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el caso del gobernador Rocha, a quien el aprobó su licencia.

-"Pidió licencia el gobernador de Sinaloa. ¿Usted le recomendó que pidiera licencia?", se le preguntó al llegar a Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque.

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-"El lunes en la mañanera", respondió la titular del Ejecutivo federal.

-"¿Hay seguridad en el estado?", se le cuestionó pero evitó responder.

En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó este sábado la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

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