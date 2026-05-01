La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que frente al embate del exterior lo que debe de existir es unidad nacional y quien no quiera eso, dijo, está con el exterior.

Esto, ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de supuestos vínculos con el crimen organizado por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a la población mexicana a informarse y no dejarse llevar por mentiras y calumnias.

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“El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quién asume sus responsabilidad en la historia, cada quien", expresó.

“Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”.

En las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Constitución Mexicana establece claramente la política internacional y la autodeterminación de los pueblos.

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