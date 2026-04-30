El 10 de agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada dio a conocer su versión después de haber sido detenido por autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. En una carta, el fundador del Cártel de Sinaloa señaló al gobernador de dicha entidad, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico y acudir a reuniones para discutir movimientos políticos.

El abogado de Zambada publicó un escrito el 10 de agosto en la cual acusaba a Joaquín Guzmán López de orquestar una emboscada con la finalidad de privarlo de su libertad. Se encontraría con el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el mandatario estatal, y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”, expresó "El Mayo".

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El líder del Cártel de Sinaloa y compadre de Guzmán Loera dejó en claro que no pactó su entrega a las agencias estadounidenses y no fue voluntariamente al vecino país del norte.

Horas después, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo respaldó y pidió esperar a que el político sinaloense diera su versión luego de los señalamientos de "El Mayo": “Lo importante es que hay paz, hay tranquilidad en Sinaloa y en toda la región y en todo el país”.

Por su parte, Rocha Moya expresó: “Ese día no estaba en Sinaloa, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema, no hay porqué. No hay absolutamente ¡Nada! que me pueda ligar con ese asunto, me quieren hacer narco a fuerza”.

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El 12 de agosto de 2024, el gobernador de Sinaloa negó tener conocimiento acerca de la presunta reunión y aseguró que ese día se encontraba de vacaciones en Los Ángeles, California. Además, desconoció que José Rosario Heras López, comandante de la Policía Estatal, fuera escolta de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador reconoció al mandataria estatal el “acto de congruencia y de mucho valor civil” por pronunciarse y pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación del asesinato de Melesio Cuén y por la supuesta reunión que tendría.

El 25 de agosto de 2024, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya y la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, visitaron Rosario, Sinaloa. Ahí, el mandatario estatal afirmó que gobierna con integridad y que con honradez lucha contra la corrupción.

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El lunes 2 de septiembre, en conferencia de prensa, Rocha Moya acusó a los medios de comunicación de exagerar los actos violentos registrados en el estado desde la captura del capo. Comentó que después de “los acontecimientos de julio pasado” no se habían reportado consecuencias de violencia.

Otras acusaciones contra Rocha

En octubre de 2024, la bancada del PAN en el Senado de la República solicitó la comparecencia del gobernador, especialmente tras los actos violentos registrados en la entidad. Mientras que diputados del mismo partido exigieron su renuncia y aprehensión por la muerte de Héctor Melesio Cuen.

El mes siguiente, los diputados panistas Federico Döring y Héctor Saúl Téllez presentaron una denuncia ante la FGR para que investigue a Rubén Rocha y a la exfiscal estatal, Sara Bruna, por el ejercicio indebido del servicio público.

En febrero de 2026, abogados de Sinaloa acudieron a la Fiscalía General de la República y presentaron una denuncia contra el gobernador por nexos con el narcotráfico, irregularidades y uso ilícito de sus atribuciones.

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