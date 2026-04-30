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PAN devuelve embestida a Morena con Rocha Moya, acusado por nexos con el narco; Maru Campos, "combate al crimen", señalan
A casi dos semanas de los ataques de Morena hacia el PAN por la muerte de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo de seguridad en el estado de Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos del PAN; hoy el partido blanquiazul, devolvió la embestida con las recientes acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena por narcotráfico.
Senadores de Morena presentaron ante el Pleno del Senado un informe sobre el desempeño de Maru Campus tras los hechos ocurridos en Chihuahua, el pasado 19 de abril, después de que la gobernadora rechazó la invitación a reunirse con el fin de explicar la presencia de agentes extranjeros en el estado.
El informe fue presentado por el senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y tiene como objetivo que Senado de la República pueda "esclarecer, y en su caso exigir la responsabilidad política, administrativa y/o penal en que hayan incurrido autoridades estatales de Chihuahua ante la presunta violación de la soberanía nacional y de la legalidad”.
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Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
En redes sociales, el Partido Acción Nacional subió un post en donde aparece una foto de Maru Campus con la leyenda "ella combate al crimen" y del lado izquierdo, una de Rubén Rocha con la leyenda "él fue denunciado por EE.UU por nexos con el crimen". Y, hasta abajo, la pregunta: "¿De qué lado éstas?".
En la publicación, el PAN aseguró que su partido está de lado de la seguridad y de la tranquilidad de las familias del país: "Ni un paso atrás en el combate al crimen", escribió.
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