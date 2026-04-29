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FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
Tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico, Morena respaldó la actuación del gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR).
Afirmó que confía en el trabajo que realizará la FGR "sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía", afirmó.
A través de un comunicado, el partido oficialista, al cual pertenece Rubén Rocha, rechazó la solicitud hecha por el gobierno de Donald Trump a México para la detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos.
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Esto, porque reiteró no hay datos de prueba, "lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación".
Luego apoyó la denuncia que hizo la FGR sobre la violación a la confidencialidad establecida por en tratados internacionales y que Estados Unidos no respeto. "Afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países".
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bmc
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