Tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico, Morena respaldó la actuación del gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR).

Afirmó que confía en el trabajo que realizará la FGR "sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía", afirmó.

A través de un comunicado, el partido oficialista, al cual pertenece Rubén Rocha, rechazó la solicitud hecha por el gobierno de Donald Trump a México para la detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos.

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Esto, porque reiteró no hay datos de prueba, "lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación".

Luego apoyó la denuncia que hizo la FGR sobre la violación a la confidencialidad establecida por en tratados internacionales y que Estados Unidos no respeto. "Afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países".

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bmc