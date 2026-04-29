¿De qué acusan al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa en EU?; ¿qué sentencia les corresponde?

El gobierno de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionaros de gobierno y de la policía del estado de Sinaloa, en una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Los acusados son: Enrique Inzunza Cazarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario General de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

En documento judicial se señala a los acusados de "abusar de su autoridad en apoyo" del Cártel de Sinaloa; específicamente, de "Los Chapitos". Afirma que "expusieron y sometieron a víctimas a amenazas y violencia", y que "vendieron sus cargos a cambio de sobornos masivos".

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¿De qué acusan al gobernador Rocha Moya y otros funcionarios en EU?

Estas son las acusaciones contra cada uno y la sentencia que se les podría dictar, en caso de que terminen en manos de la Justicia estadounidense.

Rocha Moya, el senador Inzunza, Díaz Vega, el vicefiscal Castro Zaavedra, Almanza Avilés, Contreras Nuñez, Mérida Sánchez, Dionisio Hipólito (alias "Tornado") y Gámez Mendívil están acusados de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Por estas acusaciones podrían ser condenados a cadena perpetua, o un mínimo de 40 años de prisión.

Valenzuela Millán, alias "Juanito", está acusado de los mismos cargos, pero suma otros dos: secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro, con resultado de muerte, por el caso de Alexander Meza León, de quien el gobierno de Estados Unidos dice trabajaba con la Agencia Antidrogas (DEA).

De acuerdo con la acusación, los señalados han participado “en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.

El documento señala que los acusados “han desempeñado diversas funciones esenciales para el cartel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal.

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Asimismo, se les señala de haber ordenado “a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con la droga sin sufrir consecuencias”.

A cambio de ello, subraya la acusación, “los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.

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