MrBeast está de fiesta, pues el popular creador de contenido llegó a los 500 millones de suscriptores en Youtube y, como ya es su costumbre, celebró con un reto épico al lado de 50 de las estrellas que consolidaron la plataforma desde sus inicios.

Jimmy Donaldson, mejor conocido como “MrBeast”, es uno de los youtubers más famosos globalmente y, gracias a su éxito en redes sociales ha logrado cimentar una productiva faceta como empresario. De acuerdo con la revista Forbes, el creador de contenido lideró la lista de los influencers más ricos del mundo en el 2025, con una fortuna estimada en mil millones de dólares.

El poder adquisitivo de Donaldson le ha permitido tener su propia productora, logrando que sus icónicos videos de retos, se conviertan en verdaderos reality show con destacados premios. En esta ocasión, el influencer otorgó la suma de 1 millón de dólares para los suscriptores del ganador.

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MrBeast es conocido por sus retos virales en YouTube. Foto: redes sociales

MrBeast celebra 500 millones de suscriptores en YouTube con épico concurso

Los autores de los videos más virales en la historia de la plataforma, fueron reconocidos por Donaldson, quien se mostró entusiasmado por conocer a los que fueron sus ídolos durante sus inicios en YouTube, hace más de diez años.

“Sin estos creadores, no podría estar donde estoy hoy. Por eso, para celebrar que llegamos a 500 millones de suscriptores, esta es mi forma de retribuir a aquellos que me inspiraron”.

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FernanFloo, FRED, Dude Perfect, Collins Key, Rug, MKbhd, Roman Atwood, RCL Beauty, JElly, Alex Wasabi, MyLifeAsEva, JC Cayleen, Jimmy Wong, Dude Perfect, Epic Meal Time y Chad Hurley, co-fundador de YouTube, fueron los invitados para participar en el reto.

Las leyendas de YouTube fueron confinadas en un peculiar cubo para enfrentarse a distintos retos y avanzar de nivel en una competencia llena de sorpresas. Entre los desafíos destacaron un Lamborghini hecho de pastel escondido entre autos reales, un recorrido por los trends más populares de la plataforma, un duelo de maniquíes al estilo "Harlem Shake", la prueba del nacho más picante y una recreación del videojuego Minecraft. Todo ello con el objetivo de descubrir quién sería el gran ganador.

Antes de anunciar al ganador el CEO de YouTube, Neal Mohan le entregó a Donaldson el botón por 500 millones de suscriptores en la plataforma, un ejemplar único con una escultura del logo de MrBeast.

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Finalmente, el creador de contenido y comentarista Philip Defranco fue el ganador del millón de dólares, quien comentó que repartirá el premio entre 50 de sus suscriptores.

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