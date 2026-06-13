Un sismo con magnitud de 5.2 grados se registró este sábado 13 de junio con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero; así lo reportó el Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la alerta sísmica se activó en algunos celulares de la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad.

Por este motivo, internautas compartieron a través de ‘X’ videos del momento exacto en que se percibió el movimiento telúrico en distintos puntos de la capital.

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Foto: X

Así se vivió el sismo de 5.2 hoy, 13 de junio

Con el movimiento de una lámpara que pendía del techo, fue como se dieron cuenta del temblor de este sábado.

Una de las observaciones de varios capitalinos fue la ausencia de la alerta sísmica.

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La cuenta de Webcams de México compartió el clip del movimiento con unos objetos que colgaban junto a una pared.

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Asimismo, en el Estado de México el movimiento fue casi imperceptible.

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Se sintió muy leve en Edomex #Sismo pic.twitter.com/6Eimm5TrzW — Guillermo L. Hernández (@chicarcas94) June 13, 2026





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