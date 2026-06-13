Tendencias | 13-06-26 | 15:24 | Actualizada | 13-06-26 | 15:24 |

Un grados se registró este sábado 13 de junio con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero; así lo reportó el Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la alerta sísmica se activó en algunos celulares de la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad.

Por este motivo, internautas compartieron a través de ‘X’ del momento exacto en que se percibió el movimiento telúrico en distintos puntos de la capital.

Leer también:

Foto: X
Foto: X

Así se vivió el sismo de 5.2 hoy, 13 de junio

Con el movimiento de una lámpara que pendía del techo, fue como se dieron cuenta del temblor de este sábado.

Una de las observaciones de varios capitalinos fue la ausencia de la alerta sísmica.

[Publicidad]

La cuenta de Webcams de México compartió el clip del movimiento con unos objetos que colgaban junto a una pared.

Leer también:

Asimismo, en el Estado de México el movimiento fue casi imperceptible.

[Publicidad]


También te interesará:

[Publicidad]

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en . Si buscas , moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]