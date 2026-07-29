Cuautitlán Izcalli, Méx.— El registro de más de mil 400 defensores del Estado de México y su salida a los 125 municipios no es adelantarse a los tiempos electorales, sino que la figura surge de la necesidad de organizarse y hacer un llamado de unidad nacional, dijo Cristina Ruiz, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la dirigente del PRI en la entidad mexiquense aseguró que no sólo son los defensores, sino que desde siempre, el partido tiene presencia con las figuras en territorio.

“Nosotros siempre nos estamos ajustando a los temas legales. En nuestro partido hemos dejado muy claro que nosotros somos la fuerza política que siempre respetamos las leyes, no hemos incurrido en ninguna responsabilidad, cuidamos esos temas. Cuidamos la legalidad. Somos respetuosos de la ley y estamos ajustados a los temas de la legislación en materia electoral”, mencionó.

Ruiz aseguró que los defensores del Estado de México no están trabajando para un tema de elección, ya que la tarea es salir a las colonias, ejidos y comunidades a escuchar a la militancia y simpatizantes priístas.

“No tiene que ver con una preparación de 2027, eso será en otro momento cuando inicien los tiempos electorales. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es recorrer el territorio, visitar a los militantes y a los simpatizantes y escuchar a la gente, a la ciudadanía”, sostuvo la también senadora de la República por el Estado de México.

Ya están con presencia territorial en 100% de los municipios a través de la figura de los defensores del Estado de México, iniciativa en la que participan mujeres, hombres y jóvenes “preocupados por su futuro, la situación para ellos no es nada fácil, tener empleo y tener garantizado un futuro digno”.

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“Se diga lo que se diga, nosotros seguimos siendo la primera fuerza política de oposición en el Estado de México, pero además, la segunda fuerza político-electoral. Tenemos una gran presencia, una gran militancia, tenemos una estructura organizada, con seccionales y comités municipales, y hoy con los defensores, pero nuestra presencia es siempre en el territorio”, comentó Cristina Ruiz.

Sobre la salida de perfiles políticos con militancia en el PRI, Ruiz sostuvo que el voto duro del partido prevalece, pues quienes se han ido, se fueron solos.

La priista aseguró que en las visitas de los defensores a las comunidades, reciben comentarios pidiendo que saquen a Morena.

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“Más que una desbandada, muchos por intereses personales, pues deciden irse a otras filas que les beneficia de manera personal. Yo no veo ninguna desbandada, al contrario, veo un gran ánimo”, concluyó la dirigente del PRI en el Estado de México.

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