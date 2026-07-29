Los Cabos.— Aunque reconoce que tiene las condiciones para conquistar grandes torneos, Jiri Lehecka prefiere no adelantarse a los resultados.

El checo apuesta por enfocarse en el proceso y mejorar cada partido. Mentalidad que pondrá a prueba en el Abierto de Los Cabos, donde afrontará dos nuevos retos: su primer torneo en México y el inicio de una nueva etapa junto a su entrenador, Frederic Fontang.

“Siempre trato de ponerme objetivos a corto plazo y mejorar en cada partido. Siento que tengo el potencial para ganar un gran torneo, pero también que aún hay mucho que trabajar”, compartió Lehecka.

Tres días después de perder con el alemán Alexander Zverev en los octavos de final de Wimbledon, Jiri anunció el fin de la relación profesional con su entonces entrenador.

Así terminó una historia de ocho años junto a Michal Navratil, periodo en el que conquistó los únicos dos títulos ATP de su carrera.

Para iniciar esta nueva etapa, Jiri recurrió al francés Frederic Fontang, coach que hasta los cuartos de final de Wimbledon trabajó con el canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número cuatro ATP.

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“Es muy inteligente. Sabe muchísimo de tenis, porque tiene experiencia. Estamos trabajando juntos para conocer qué es lo que queremos mejorar. Lo más importante es que exista buena energía“.

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