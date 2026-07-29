La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este miércoles 29 de julio La Mañanera del Pueblo, un espacio para informar sobre los acontecimientos más importantes de México y los temas internacionales.

Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 09:17 AM A las 9:17 de la mañana finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Nación 09:12 AM Comienza la sección de "El Detector de Mentiras" desde Palacio Nacional.



Nación 09:09 AM "Lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es, cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible", expresó la presidenta Sheinbaum Pardo.



Nación 09:07 AM "Hay certidumbre en el país", afirma Sheinbaum Pardo sobre el momento que vive México en tema de inversiones.

Nación 08:55 AM "No hay censura ni va a haber censura", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. "Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar, es garantizar los derechos de las audiencias", añadió.

Nación 08:50 AM Sheinbaum Pardo informó que Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habló con Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú, un país con quien afirma no querer romper relaciones.



Nación 08:46 AM Ante los dichos del presidente Donald Trump sobre el T-MEC, la Presidenta de México sostuvo que "nosotros somos un socio comercial importantísimo para Estados Unidos".

Nación 08:36 AM La mandataria federal reiteró el apoyo del gobierno de México en el caso de la UNAM y destacó que la Universidad "es una institución autónoma", por lo que, afirmó, "ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando".



Nación 08:33 AM Sheinbaum Pardo afirmo que siguen las investigaciones sobre cómo llegó "El Mayo" Zambada a EU previo a su detención en 2024.

Nación 08:30 AM La presidenta de México indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar e investigar si el exgobernador Ernesto Ruffo daba protección al grupo criminal de "Los Arellano Félix".



Nación 08:24 AM En enlace a Puebla y en el miércoles de vivienda, Edna Vega, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), enfatizó que en la entidad la meta es la construcción de 70 mil viviendas y actualmente llevan un 30% de avance. Asimismo, junto al gobernador Alejandro Armenta colocaron la primera piedra del conjunto habitacional FOVISSSTE Carmen Serdán.



Nación 08:19 AM Kia México aseguró que busca que los puestos se incrementen al menos a 500 empleos en un mediano plazo en los sectores profesionistas y operativos.

Nación 08:08 AM "Sentimos un gran apoyo y esta inversión refleja la confianza que hay en el país", expresó Horacio Chávez, responsable de la operación comercial en Kia México.

Nación 08:07 AM Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio del gobierno de México, informó que en el portafolio de inversión existen mil 186 proyectos en el tema automotriz y manufactura, principalmente.





Nación 08:03 AM El secretario de Economía aseguró que Kia México prevé exportar el vehículo a varios países de América Latina y otros mercados conforme el proyecto.

Nación 07:57 AM Kia México agregó que el vehículo se producirá en la planta ubicada en el estado de Nuevo León y el evento de lanzamiento se realizará el próximo 6 de agosto.

Nación 07:56 AM La presidenta de México dijo que la inversión muestra la confianza en nuestro país y destacó que significa el impulso a la electromovilidad.

Nación 07:52 AM El responsable de la operación comercial en Kia México anunció que con la inversión se producirá y comercializará en México un vehículo totalmente eléctrico.

Nación 07:52 AM Horacio Chávez, responsable de la operación comercial en Kia México, afirmó que "México tiene todas las condiciones para desempeñar un papel relevante en esta transformación" con miras a la movilidad eléctrica.

Nación 07:48 AM Marianela Calderón, parte del equipo Kia México, destacó que la empresa se sustenta en 4 pilares: las personas, la energía renovable, la gestión responsable del agua y la movilidad eléctrica.

Nación 07:46 AM Andy Kim, presidente de Kia México, reconoció las inversiones de la empresa en el país y dice que los valores de la empresa se alinean con el Plan México.



Nación 07:42 AM Marcelo Ebrard, secretario de Economía anunció una inversión de 649 millones de dólares en el país por parte de la empresa automotriz Kia México.

Nación 07:38 AM A las 7:38 de la mañana comienza la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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