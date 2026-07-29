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Tamaulipas.- Momentos de tensión y caos se vivieron la noche de este martes, en el acceso del Centro Integral de Justicia de Altamira, que fue bloqueado por manifestantes, quienes estaban enardecidos al darse a conocer que Danna Yanina “N” fue vinculada a proceso por una jueza de control.
“¡Justicia, justicia, justicia”, “¡No nos van a quitar, no nos van a quitar”, y “¡La juez es una corrupta!!”, fueron algunos de los gritos de las personas que bloqueaban el paso de los vehículos del personal del CIJ.
Las personas estaban enfurecidas, se agrraban de las manos y tapaban la entrada. Algunas se atrevieron a dar manotazos a los vehículos y la tensión aumentó al máximo.
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Al sonar de una sirena, desde una patrulla presionaron para que se hicieran a un lado, mientras que un hombre y una mujer se acercaron a tratar de convencer a las personas de que permitieran que los carros salieran.
La situación estuvo a punto de salirse de control, cuando alguien gritó “¡En aquel carro va la juez!”, mientras que otros seguían bloqueando a los automóviles.
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Las escenas se registraron ante un gran número de reporteros que habían cubierto la jornada por la audiencia inicial de Danna Yanina.
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Ante los hechos, se desplegó un operativo policiaco para tratar de mantener el orden. Elementos y patrullas de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de Justicia se ubicaron por fuera,a un lado del Centro Integral de Justicia.
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Sin poder salir tampoco del CIJ, ubicado con su abogado en el estacionamiento, Ophir Cruz, papá de Danna, respondió cuando le pidieron su opinión del bloqueo de las personas: “Yo creo que la gente está molesta, escúchenlos la inconformidad que tienen”.
- ¿No teme por la integridad de su hija?
“Hago responsable a la fiscal, Rosalba, de lo que le suceda a mi hija. Ella es la única responsable. Busquen una entrevista con ella, a ver qué les dice, es un servidor público. Confróntenla también”, respondió el señor Cruz.
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Con un saldo blanco, más tarde se logró controlar la situación, con la advertencia de los manifestantes que las protestas van a continuar en los siguientes días.
LL
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