En el Mundial Sub-17 de Uruguay 2018, la Selección Mexicana finalizó en segundo lugar, luego de perder en la Final ante España. Ahí, en esa generación estaba Nicole Pérez.

La futbolista de las Rayadas ganó el balón de plata, puso su nombre en el radar del mundo y hoy, llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las más experimentadas.

"Lo platicamos siempre, algunas estuvimos en ese Mundial. Es responsabilidad y emoción, siempre trato de dar lo mejor, aprendemos de todas. Eso es una gran ventaja para el equipo; lo que más me toca es transmitir experiencia", declaró Pérez.

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El calendario es atípico. Disputarán tres partidos en siete días, pero eso no les causa temor a las dirigidas por Vanessa Martínez; se dicen listas para el compromiso en Santo Domingo 2026.

"Todas hemos tenido la capacidad de enfrentar momentos así, ese proceso. Siempre hay presión, pero lo manejamos más como motivación, eso representa México, compromiso, siempre disposición y con el objetivo de poner al país en lo más alto", agregó la mediocampista.

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Sobre el tema físico Nicole enfatizó que van a necesitar de todas, por lo que deberán estar a la misma altura en la competencia por un lugar en el 11 ideal de la exfutbolista.

"Sabemos la preparación que hemos tenido, confiamos en el trabajo y estamos ilusionadas. Como jugadoras, vamos a necesitar de todas y en especial en este torneo. Eso lo tenemos en mente", concluyó.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Puerto Rico?

La Selección Mexicana Femenil Sub 23 quiere sellar su Tetracampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este día comienza su camino en Santo Domingo 2026 frente a la Selección de Puerto Rico; Jamaica y Colombia completan el grupo del Tricolor quw dirige Vanessa Martínez.

Fecha: Miércoles 29 de julio

Horario: 17:00

Transmisión: Fox Sports, Claro Sports y Claro Sports YouTube

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