BBVA México anunció una reestructura en sus órganos directivos que incluye la salida de Jaime Serra Puche de la presidencia del Consejo de Administración y el nombramiento de José Luis Elechiguerra como nuevo director general del banco, sujeto a la aprobación de los órganos sociales de la institución.

En un comunicado, la institución financiera más grande que opera en el país detalló que su actual director general, Eduardo Osuna, dejará la dirección general para asumir la presidencia del Consejo de Administración.

De acuerdo con BBVA México, los cambios forman parte de una nueva etapa de transformación del grupo financiero tanto a nivel global como en México.

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Detalló que Serra Puche concluye su participación en el banco tras 19 años como consejero y ocho años como presidente del Consejo de Administración, al cumplir 75 años de edad.

Recordó que asumió el cargo en octubre de 2018, en sustitución de Luis Robles Miaja.

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Con este relevo, Eduardo Osuna será propuesto como nuevo presidente del Consejo de Administración. El directivo ingresó a BBVA en 1994 y desde 2015 se desempeñó como vicepresidente y director general de BBVA México.

En su nueva responsabilidad continuará participando en la definición de la estrategia del banco, el gobierno corporativo de las filiales, las relaciones institucionales y la atención de clientes mayoristas desde una función no ejecutiva.

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¿Quién es José Luis Elechiguerra, nuevo CEO de BBVA México?

José Luis Elechiguerra llegará a la dirección general de BBVA México después de una trayectoria de casi dos décadas dentro del grupo.

Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Ciencia e Ingeniería, además de un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Ingresó a BBVA México en 2008 como director de Desarrollo de Negocio y Planificación Estratégica del Negocio Hipotecario. Posteriormente ocupó las direcciones de Planificación Estratégica y Financiera del negocio retail y de Transformación de Negocio.

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En 2015 pasó a Grupo BBVA como director global de Organización y Business Process Engineering y dos años después encabezó Data Governance. Más tarde fue responsable de Client Solutions en BBVA USA y Global Head of Engineering. Desde 2024 ocupaba la dirección global de Administración de Riesgos del grupo.

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BBVA destacó que la experiencia de Elechiguerra en áreas estratégicas del grupo, tanto en México como en el extranjero, permitirá dar continuidad a la operación del banco durante la siguiente etapa de transformación.

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Asimismo, señaló que durante la gestión de Serra Puche y Osuna la institución consolidó su posición de liderazgo en el sistema financiero mexicano.

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