El nombre de "Ese Pérez" se convirtió en tendencia durante los primeros días de La Casa de los Famosos México.

Aunque una parte del público lo respalda dentro del reality, sus recientes comentarios hacia Karina Torres y Yanet García provocaron una ola de críticas que incluso derivó en llamados para que abandone la competencia.

El creador de contenido Ese Pérez. Foto: Instagram oficial.

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¿Qué pasó con Ese Pérez y Karina Torres en La Casa de los Famosos México?

La controversia comenzó con la llegada de Karina Torres, conocida también como "La Licenciada", a La Casa de los Famosos México. En lugar de darle una bienvenida convencional, el influencer le hizo una pregunta que causó la molestia entre los televidentes.

“Oye, ¿y ya te cortaste...?”, expresó, en referencia a una posible vaginoplastía. La pregunta fue considerada por varios espectadores como inapropiada y fuera de lugar.

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Ante ello, lejos de molestarse, Karina respondió con naturalidad y explicó que no tiene intención de someterse a ese procedimiento, ya que considera que podría afectar la sensibilidad durante las relaciones sexuales.

Después de ese intercambio, Moisés Peñaloza intervino para señalar que la pregunta había sido demasiado directa. En ese momento, la integrante de "Las Perdidas" respondió con un: “Ni un ¿cómo te llamas?”.

La conversación terminó entre bromas, cuando algunos habitantes le sugirieron a Karina que lo nominara durante la gala de nominación de este miércoles 29 de julio.

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¿Por qué las redes sociales también criticaron a Ese Pérez por un comentario a Yanet García?

Las críticas contra Ese Pérez no pararon ahí, pues también fue criticado por otra intervención durante una dinámica del programa.

En esa ocasión dirigió una frase a Yanet García, conocida como "La Chica del Clima", al decir: “Venga amor, por los niños, si ganas vendemos la troca y te embarazo”.

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El comentario generó incomodidad entre algunos participantes y fu rechazado en redes , donde varios usuarios consideraron que el tono utilizado era inapropiado.

¿Quién es Ese Pérez, el influencer que participa en La Casa de los Famosos México?

Detrás del personaje conocido como Ese Pérez está Jesús Ángel Pérez Bravo, creador de contenido originario de la Ciudad de México y criado en Azcapotzalco.

También es identificado por sus seguidores como "El Roro". Nació el 26 de agosto de 1999 y construyó una comunidad en redes gracias a su estilo de humor, las anécdotas sobre la vida de barrio y frases que se hicieron virales.

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¿Quién es Ese Pérez, el influencer que participa en La Casa de los Famosos México? Esto se sabe. Foto: Redes sociales

Su mayor crecimiento llegó en TikTok, plataforma donde popularizó expresiones como “¡Oxxo estás ahí!” y “Ca Ca Carnal, véngase pa' acá”.

¿Qué trayectoria tiene Ese Pérez fuera de las redes sociales?

Además de su trabajo como influencer, ha colaborado con figuras del regional mexicano, entre ellas Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien mantiene una amistad, así como con Luis R Conríquez.

También ha incursionado en la música con sencillos como "Pídete una miche" y "Aguas ahí".

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En 2024 recibió una nominación en los MTV MIAW dentro de la categoría Trend Master.

Las controversias también lo han acompañado. Una de las más comentadas ocurrió cuando apareció junto a Eduin Caz circulando en motocicleta por calles de la Ciudad de México sin utilizar casco de seguridad.

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