El influencer uruguayo obtuvo el liderazgo, una camioneta y la suite, lo que desató una ola de críticas contra la producción del reality.

La primera prueba del líder de "La Casa de los Famosos México" ya provocó polémica. Fede Vigevani se convirtió en el ganador de la dinámica y obtuvo la suite del líder de la semana, además de una camioneta, pese a que desde el inicio del reality se informó que no competiría como un habitante oficial.

Durante la prueba, Fede Vigevani, Gema Garoa y Moisés Peñaloza se enfrentaron en una dinámica sobre una tornamesa, donde debían tomar al azar un sensor para encender un retrovisor de una camioneta. Al finalizar el reto, el influencer uruguayo se llevó la victoria.

Como parte del premio, Fede recibió la suite del líder, la cual se anunció compartiría con Karina Torres. Ambos también fueron sorprendidos con una tarjeta de crédito para realizar una compra especial.

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Critican a producción por favorecer a influencer

La victoria del creador de contenido no fue bien recibida por una parte de la audiencia, ya que desde su ingreso la producción explicó que su papel sería diferente al del resto de los habitantes.

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Fede fue presentado como un cómplice del público, encargado de cumplir misiones asignadas a través del canal oficial de WhatsApp del programa, por lo que muchos cuestionaron que pudiera competir por el liderazgo y ganar un premio.

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En redes sociales, usuarios expresaron su inconformidad y acusaron a la producción de cambiar las reglas del juego.

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“Le hubieran puesto La Casa de Fede, ya me tiene harta que lo quieran poner hasta en la sopa”.

“Qué injusto. Es habitante, no participante, así lo dijeron ustedes. ¿Por qué entonces sí juega por el liderazgo y por el carro?”.

“Qué casualidad, ganó el concursante que no es concursante. Quitaron la oportunidad a un finalista de verdad”.

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“Yo digo que saquen a Fede ya, no tiene caso que esté, y metan a un villano en su lugar”, escribieron algunos internautas.

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¿Cuál es el papel de Fede Vigevani en "La Casa de los Famosos México"?

El youtuber supera los 70 millones de suscriptores en su canal oficial. Foto: Instagram.

Desde la gala de estreno, la producción explicó que Fede Vigevani no participa en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes.

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Aunque vive dentro de la casa y debe hacerse pasar por un concursante más, no puede nominar, competir por el premio de la temporada ni convertirse en el ganador del reality. Su misión consiste en cumplir retos secretos enviados por el público a través del canal de WhatsApp oficial, con el objetivo de alterar la convivencia y poner a prueba las estrategias de los demás habitantes.

“Fede no es un habitante más. Fede es un habitante diferente y llega a "La Casad de los Famosos" con una misión muy especial. Por tiempo limitado el va a ser complice de ustedes el público y va a cumplir retos”, señaló Galilea Montijo durante su presentación.

Sin embargo, su triunfo en la prueba del líder abrió un nuevo debate entre los seguidores del programa, quienes cuestionan si el influencer debería tener acceso a beneficios que pueden modificar el desarrollo de la competencia.

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