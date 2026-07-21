Jesús Ángel Pérez, conocido en redes sociales como Ese Pérez, tiene claro su objetivo al llegar a "La casa de los famosos México": divertirse, impulsar su carrera y, si se da la oportunidad, quiere encontrar el amor.

El comediante e influencer, famoso por popularizar la frase “¡Ca-ca, carnal, véngase pa’ acá!”, suma más de cinco millones de seguidores en redes sociales y ve en el reality de TelevisaUnivision una oportunidad para abrirse camino en la televisión.

“Planeo extender de aquí mi carrera y, en algún punto, hacer alguna serie para alguna televisora o algún programa”, dice en entrevista.

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A sus 26 años, el creador de contenido asegura que esta es la primera vez que vive de cerca el mundo de la televisión, una experiencia que, admite, lo ha sorprendido.

“Como que ya le estoy agarrando mucho amor a la tele, ahora que la he estado viviendo casi diario… y a las conductoras más que nada”, expresa entre risas el creador del “Chaka”, uno de sus personajes más conocidos en su canal de YouTube.

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Además de competir por el premio, cuyo monto no se ha revelado, el influencer, conocido por su estilo humórístico, no descarta iniciar un romance dentro de "La casa más famosa de México". Incluso bromea con la posibilidad de salir comprometido.

“Estaría bien que ya saliera casado. Al rato no va a ser La casa de los famosos, sino ‘La boda de los famosos’”.

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De hecho, ya tiene idea de con quién le gustaría tener el primer acercamiento en el reality.

“Estaría bien que con Karina Torres nos diéramos un beso para ver cómo compaginamos”, dice sin pena.

Ese Pérez se convertirá en el onceavo habitante de "La casa de los famosos México", cuya cuarta temporada se estrena este domingo 26 de julio por Las Estrellas, mientras que la transmisión 24/7 estará disponible a través de la plataforma ViX.

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