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Ocho cachorros que fueron abandonados dentro de una caja de cartón en calles de la alcaldía Tlalpan fueron rescatados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes además los alimentaron e hidrataron antes de ponerlos bajo resguardo veterinario.
El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Amapolas y Masiosare, en el Pueblo de Parres El Guarda, luego de que una mujer de 45 años reportó al C2 Sur que había encontrado a los perritos solos, llorando y aparentemente con hambre.
Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron que los ocho cachorros se encontraban vivos y sin ninguna persona que se hiciera responsable de ellos, por lo que decidieron resguardarlos de inmediato.
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Los uniformados compraron alimento para cachorro, les proporcionaron agua y solicitaron el apoyo del Observatorio Ciudadano para coordinar su traslado a una clínica veterinaria de la alcaldía.
Los animales fueron llevados en una patrulla hasta el centro veterinario, donde un médico los revisó y determinó que se encuentran clínicamente sanos. Además, fueron registrados para iniciar en los próximos días el proceso de búsqueda de familias responsables que deseen adoptarlos.
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La SSC reiteró que, además de sus labores de seguridad, mantiene acciones de apoyo y protección hacia los animales en situación de riesgo.
LL
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