Mérida, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en el norte de Mérida, donde una madre exigió a los encargados de un anexo información sobre el paradero de su hijo, Oscar Miguel Toloza Naal, de quien no tenía noticias desde hace varios días.

La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de su hijo, luego de que ingresó al anexo “Familia, un día a la vez”, que al parecer opera de manera clandestina.

Hasta el predio, ubicado en la calle 59 C por 52 y 54 de ese fraccionamiento, también llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde los encargados al principio aseguraron que el joven no estaba en el sitio porque se había fugado.

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Sin embargo, la madre y los agentes insistieron en conocer el paradero del muchacho, hasta que los responsables del anexo admitieron que el joven se encontraba en otra vivienda cercana, donde más tarde fue encontrado y devuelto a sus familiares.

La madre del joven pidió a las autoridades investigar este anexo, ya que existen quejas por malos tratos a los internos, además de que podría estar operando al margen de la ley.

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