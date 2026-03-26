Naucalpan, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de ocho trabajadores de centros de rehabilitación, conocidos como anexos, como parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, así como la suspensión de actividades y el aseguramiento de 53 inmuebles por su presunta vinculación con la comisión de diversos delitos.

Se trata de Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, quienes fueron detenidos por ser presuntamente autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor, de Naucalpan.

En este mismo municipio, se detuvo a Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad en el anexo Nuevo Sendero y/o Los Hijos de la Quinta.

En Ecatepec, fueron detenidos Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N” por su probable participación en el secuestro registrado en el Centro Integral para las Adicciones Un Sentido de Vivir.

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la FGJEM inició 152 carpetas de investigación por la probable comisión de delitos como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones en los anexos.

Esto derivó en la inspección de 94 anexos, 53 fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos; los 41 restantes continúan en operación.