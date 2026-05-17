No prende marcha en Chihuahua; hubo sabotaje: Morena

Chihuahua.— Sin la presencia de figuras partidistas, del Congreso federal o de gobernadores emanados de Morena, se realizó ayer la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional, convocada por la dirigencia del partido guinda, que denunció un presunto boicot a la movilización con cierres de carreteras, infiltrados y hasta obras improvisadas para impedir el paso del contingente.

La marcha inició a las 4:50 del sábado en la Glorieta a Pancho Villa, y estuvo encabezada por Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán, además de personalidades del estado como el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, además de Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena.

Un grupo de personas increpó a Ariadna Montiel y a Andrés Manuel López Beltrán en el aeropuerto local. Foto: Especial

No obstante, faltaron gobernadores y personalidades políticas guindas de otros estados del país, quienes habían prometido estarían en la manifestación.

Antes de la concentración, productores de diversas partes del estado cerraron los accesos a las carreteras que llevan a la capital, para impedir el paso de quienes dijeron eran acarreados.

Eso mantuvo a decenas de personas varadas en la carretera, mientras que en la capital del estado, por el trayecto donde pasaría el contingente, la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua comenzó minutos antes de la protesta trabajos de obras hidráulicas, lo que bloqueo el acceso.

También, en el aeropuerto de la capital del estado un grupo de personas ya esperaba a Ariadna Montiel y al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, para abuchearlos y mostrarles pancartas con inscripciones como “Chihuahua no quiere a Morena”.

La concentración inició al grito de “¡Viva Chihuahua, viva Morena!”, “¡Fuera Maru!”, “¡El PRI, el PAN y la CIA son la misma porquería!”.

Al frente del contingente había un grupo de rarámuris, quienes fueron traídos de diversos municipios de la entidad para participar en la manifestación. Después estaban los líderes del partido, seguidos por militantes y ciudadanos que se unieron a la concentración.

Varios ondeaban banderas de México; otros, mensajes a favor de la patria y del partido, y también había quienes llevaban cartulinas con las leyendas: “Juicio político a Maru”, “Chihuahua exige justicia”.

A lo largo del trayecto, algunos ciudadanos decían estar a favor de defender el estado, pues no estaban de acuerdo con que agentes estadounidenses participaran en acciones de seguridad; otros defendían al partido y aseguraban que en 2027 el PAN se iría y llegaría Morena.

Los asistentes caminaron hasta el Palacio de Gobierno donde colocaron un templete para dar a los militantes y asistentes el mensaje del porqué se había convocado a una manifestación.

Ahí, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel afirmó que en ese partido “no somos cómplices de nadie, estamos de lado de la justicia y de la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua [María Eugenia Campos Galván]”.

Aseguró que la acción del sábado se trató de una manifestación pacífica para defender la soberanía nacional, la justicia y la paz.

En el caso de la CIA y el narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos a finales del mes de abril, aseguró que no se permitirá que se traicione la historia del estado.

“La gobernadora María Eugenia Campos decidió dejar de ser gobernadora y cederle el poder a agentes extranjeros. La gobernadora se negó a brindar seguridad y paz a nuestro estado, y por fuera de la ley llamó agentes extranjeros a intervenir en nuestra patria. Esta ofensa de los panistas es para toda nuestra patria. Por eso decimos: cooperación sí, coordinación sí, injerencia jamás”.

De nueva cuenta, desde Chihuahua gritó que se solicitará el juicio político contra Maru Campos, tal como la constitución lo indica.

Al final, el propio partido reportó una participación de 20 mil personas, lo que contrasta con los 200 mil que según voceros de Morena llegarían a este estado.

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