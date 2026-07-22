LA PAZ, BCS.— El Congreso de Baja California Sur analiza una iniciativa para solicitar al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de impedir que personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la sustitución de la pena de prisión.

La iniciativa fue presentada por la diputada Alondra Torres García, quien planteó reformar el artículo 144 de esa legislación para establecer que este beneficio no proceda en casos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos sexuales cuando las víctimas sean menores de edad.

La legisladora argumentó que, si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal busca regular el cumplimiento de las sanciones y favorecer la reinserción social de las personas privadas de la libertad, es necesario –dijo– “establecer restricciones cuando se trate de conductas que vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

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Según la propuesta, la reforma pretende garantizar que las penas impuestas por este tipo de delitos se cumplan conforme a la gravedad de los hechos, privilegiando así el interés superior de la niñez y fortaleciendo la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.

El punto de acuerdo será discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de Baja California Sur. En caso de aprobarse, se remitirá al Congreso de la Unión como iniciativa, además de enviarse a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México para su conocimiento y, en su caso, adhesión, para impulsar esta modificación al marco jurídico nacional.

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