En el marco del Día de la Abogada y del Abogado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa recibió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a integrantes del Consejo Nacional de la Abogacía, quienes la eligieron como presidenta del Consejo de Honor.

El encuentro reunió a representantes de los poderes públicos, órganos jurisdiccionales, procuración de justicia, academia, sociedad civil y personas del foro.

En compañía de Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, presidente del CONAbogacía, la ministra destacó la importancia de abrir espacios de diálogo entre las instituciones de justicia y la comunidad jurídica nacional.

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“La integridad, responsabilidad, vocación de servicio y el respeto irrestricto al Estado de Derecho son valores que deben guiar el ejercicio de la profesión jurídica”, comentó.

Para la integrante del Máximo Tribunal de Justicia, el fortalecimiento del sistema de justicia mexicano necesita una abogacía unida, preparada y comprometida con la sociedad, pues sólo así se podrán consolidar instituciones que brinden mayor certeza jurídica y un acceso efectivo a la justicia para todas y todos.

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Durante el evento, Yasmín Esquivel Mossa fue nombrada presidenta del Consejo de Honor del CONAbogacía, órgano que tendrá como objetivo impulsar los valores éticos, la excelencia profesional y las mejores prácticas dentro del ejercicio del Derecho.

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Godoy llama a confiar en instituciones

En su oportunidad, la fiscal general de la república, Ernestina Godoy Ramos, resaltó la importancia de mantener la unidad, trabajar en conjunto para dar resultados y que la gente confíe cada vez más en las instituciones de justicia.

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Este Consejo será el órgano encargado de promover los valores y principios que deben distinguir a las más de 80 organizaciones nacionales, jurídicas, afines a la abogacía y está integrado por representantes de diferentes ámbitos de la vida jurídica nacional.

Entre ellos: el Fiscal General de Justicia Militar de la SEDENA, Alejandro Ramos Flores; la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, Celia Maya García; así como exmagistrados, abogados de empresas, instituciones de salud, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía de la Ciudad de México, y del Consejo Nacional de la Abogacía, entre otros.

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