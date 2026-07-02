Durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que México ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado y sostuvo que los Tribunales de la Federación son garantes de la certidumbre.

En ese sentido, Esquivel Mossa pidió a pequeñas y grandes empresas, a emprendedores y quienes arriesguen sus ahorros “estar tranquilos porque cuando obtengan sentencias favorables de parte de tribunales imparciales y que actuaron con pleno respeto a la legalidad, la Corte no modificará lo ya decidido”.

Por ello, en la resolución de la revisión fiscal 5/2025E, expresó su voto a favor de la propuesta en el sentido de desechar el medio de defensa intentado, lo que implicó confirmar la nulidad de un crédito fiscal, decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa.

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En ese contexto, la ministra del Máximo Tribunal de Justicia explicó que cuando el particular, tras un largo litigio, logra demostrar que un acto administrativo carece de los atributos esenciales, básicos e imprescindibles para su validez, los contribuyentes no deben soportar una carga innecesaria con la intención de revisar aquello que es incontrovertible, porque la sentencia que favorece a ese gobernado constituye la verdad legal desde que se emite.

Además, expresó que "en un momento en el que nuestro país crece tanto en inversiones como en exportaciones; atrae turismo con los nuevos recursos económicos que este sector inyecta a la economía; e inclusive, participamos intensamente en el comercio multilateral con grandes países, estamos obligados como Tribunal Constitucional a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los Tribunales de la Federación".

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