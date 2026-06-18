Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impartió una conferencia como parte de las actividades del Diplomado de Actuación Notarial del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Ante más de mil personas que siguieron la conferencia en línea, la ministra conversó sobre los desafíos que enfrenta la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las tensiones legislativas derivadas de su entrada en vigor y su aplicación, así como los retos que estos cambios representan para la impartición de justicia y función notarial.

Destacó la importancia del Código Nacional para lograr la armonización de las normas procesales en materia civil y familiar, fortaleciendo la seguridad jurídica en su aplicación, siendo sólo tres entidades federativas, la Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo, las que han publicado declaratoria de vigencia.

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Para Yasmín Esquivel, el diálogo, el estudio y la actualización permanente son indispensables para fortalecer la seguridad jurídica y construir soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad.

Finalmente, Esquivel Mossa agradeció a los integrantes del Colegio Nacional por la invitación y el interés de quienes participaron en este espacio de reflexión jurídica.

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