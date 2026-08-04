Jóvenes que resultaron seleccionados en el fallido examen en línea de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se plantaron ayer frente a la Rectoría y rechazaron realizar un examen de control para validar su ingreso a la institución.

“No tengo qué demostrar ya nada a nadie”, decía uno de los jóvenes que fueron citados mediante redes sociales y que, posteriormente, al no ser recibidos por autoridades universitarias, realizaron bloqueos en Insurgentes Norte para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y acusaron que se violentaron sus derechos estudiantiles.

Entre pancartas y consignas como “¡Aspirantes seleccionados no serán burlados!”, “¡Lomelí, Lomelí nos tienes que escuchar!”, “¡Merezco mi lugar, merezco mi lugar!”, “¡Con esfuerzo entré, mi lugar defenderé!”, “¡El folio ya ganamos, lugares respetados!”, “¡No al examen de control, sí a la inscripción!”, los manifestantes demandaron que se respete su lugar en la Universidad Nacional.

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Todos rechazaron la aplicación del examen de control en modalidad presencial a una semana del inicio del ciclo escolar. En ese sentido, exigieron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades universitarias.

Adicionalmente, denunciaron que han sido objeto de acoso, amenazas, intimidaciones por parte de aspirantes rechazados que defienden la aplicación del examen de control, por lo que llamaron a realizar las denuncias correspondientes ante la Policía Cibernética para que se actúe al respecto.

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Jóvenes seleccionados en el examen en línea se manifestaron frente a Rectoría. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Cerca de las 16:00 horas, los aspirantes entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias, en el que se demanda que quede sin efectos la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 para aplicar un examen de control y que se respeten íntegramente los resultados oficiales publicados por la UNAM.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel, aspirante seleccionado en la Facultad de Derecho, quien dijo que obtuvo 114 aciertos, denunció que ha sufrido hostigamiento y amenazas por exigir que se respeten los resultados de su examen de admisión.

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