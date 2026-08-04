“Hay una política de crueldad en marcha”, asegura el escritor y filósofo Enrique Díaz Álvarez, quien reflexiona sobre el tema a partir de la realidad actual y de voces de intelectuales, escritores, filósofos, artistas y periodistas en su libro Lo intolerable. Repulsión, vergüenza y responsabilidad colectiva ante la crueldad contemporánea, publicado por Anagrama, donde pregunta ¿qué es lo que nuestra sociedad decide no ver?, ¿qué cuerpos pueden ser golpeados, encerrados o explotados sin que nadie se indigne o intervenga?, y propone a los lectores la acción y la posibilidad de convertir la mirada en un acto de resistencia.

El autor dice que basta ver lo que hacen gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Benjamín Netanyahu en Israel.

“En el caso de Trump es muy clara la exhibición y persecución, la caza y criminalización de los migrantes. Estamos viendo escenas terribles, en el libro arranco con una de esas tantas escenas que hemos visto en redes sociales de redadas brutales en la que separan a familias y se encarcela a un niño de 5 años. Esa clase de política que se exhibe y se viraliza conlleva una pedagogía, nos están aclimatando a la deshumanización, nos están aclimatando al abuso de poder, nos están aclimatando a la humillación de los más vulnerables”.

De esa incomodidad nace su ensayo, de pensar cómo diablos hemos llegado hasta aquí y a quién le conviene que estemos tolerando estas cosas que son intolerables, y por ello plantea mirar lo que pasa en los centros de detención de inmigrantes donde han muerto 18 mexicanos en los últimos días sin tener certeza de cómo han muerto. Y recupera a pensadores como Foucault, quien dice que el poder reprime y si queremos conocer la verdadera cara represora del poder hay que prestar atención a las prisiones.

“Hoy en día tenemos que meter la nariz en esas nuevas cajas negras del poder que son estos centros de detención que gestionan empresas privadas, por eso es tan importante saber qué comen, cómo duermen, si tienen medicamentos, cómo los tratan los guardias, todas esas cuestiones que nos revelan este poder autoritario que está poniendo en amenaza a esos cuerpos migrantes”, apunta el escritor, quien dice que perturba la brutalidad de los gobiernos de Trump o Netanyahu igual que la complacencia de la humanidad ante la crueldad y brutalidad sin sentir repugnancia ni vergüenza.

Recupera la noción de Hannah Arendt para que nos ayude a pensar que en tiempos oscuros como el actual la humanidad debe apelar a la responsabilidad ante lo que hacen los gobiernos, porque “si vivimos en estados pretendidamente democráticos y representativos, uno es responsable de lo que hace el gobierno en nuestro nombre, entonces, uno puede levantarse y decir, ‘No, en mi nombre no’. Un ejemplo es lo que hizo Minneapolis, que en pleno invierno salió a la calle a rechazar las redadas de ICE y proteger a sus migrantes que eran sus vecinos”.

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Dice Díaz Álvarez que toda la deriva autoritaria y ascenso de la extrema derecha han activado emociones negativas como el odio, el resentimiento, el miedo, la nostalgia, y ante eso se puede hacer frente con buenas razones y principios, y afectos comunes, como la fraternidad y la vergüenza, “uno puede sentir vergüenza de los sinvergüenzas que nos gobiernan, y es común de la responsabilidad colectiva”.

En su nuevo libro, Díaz Álvarez también apela a la palabra, pues señala que la violencia de estados neofascistas está anclada en el lenguaje, y como vivimos en una época en la que reina el ruido, el insulto y la mentira, el lenguaje mismo es un campo de batalla.

“Tenemos que dar la batalla también con la palabra y tomar posición, hay que nombrar lo que está pasando con toda la fuerza del lenguaje de la que seamos capaz, hay que buscar las palabras más justas, las más precisas, hay que honrar el lenguaje que ellos maltratan, y por eso en el libro me detengo en muchos relatos, en el trabajo de escritores, de periodistas, de obras de fotógrafos, de artistas contemporáneos, porque nos revelan lo que está velado y nos permiten afectarnos, sacarnos de esa anestesia y tomar conciencia”, afirma.

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