El fenómeno climático que va a definir el clima, las cosechas y buena parte de los precios del planeta durante los próximos doce meses, ya está aquí: El Niño. Todo indica que será uno de los más intensos que se hayan registrado en los últimos años. Saúl Pereyra, gerente senior de Acción Climática del Instituto de Recursos Mundiales (WRI México), nos habla al respecto.

En otros temas:

Buenas noticias en datos de las remesas que llegan a México / Trump vuelve a poner a México en la mira / La guerra en Irán y sus efectos en los balances de las grandes petroleras… y de Pemex / LinkedIn anuncia nuevas medidas para detectar y castigar el contenido generado con inteligencia artificial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.