El Banco Mundial instó a los países en desarrollo a adoptar herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar su gobernanza, a riesgo de quedarse atrás si no lo hacen.

"La IA ha lanzado un salvavidas a las economías en desarrollo, y deberían aprovecharlo", dijo Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial, mientras la organización presentaba su Informe anual sobre Desarrollo Mundial.

"No necesitan grandes modelos ni grandes centros de datos para cosechar sus beneficios", añadió, y abogó por la adaptación de herramientas de IA de menor costo a las condiciones locales para obtener resultados en los sectores de salud, educación, justicia y agricultura.

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Los modelos avanzados de IA, en gran medida desarrollados en Estados Unidos y China, ofrecen la capacidad de analizar datos y automatizar tareas de manera rápida.

Sin embargo, requieren enormes centros de datos y capacidades de computación, que consumen mucha electricidad y agua, lo que profundiza el cambio climático.

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"Las economías en desarrollo se encuentran hoy en medio de su desempeño de crecimiento promedio más débil en tres décadas", señaló un comunicado del Banco Mundial que acompaña el informe.

"La IA podría aumentar significativamente ese desempeño antes de finales de la década (...), al tiempo que ofrece beneficios tangibles a la población", afirmó.

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El informe insta a los países a utilizar la IA para "ayudar a ampliar servicios médicos, jurídicos, educativos y agrícolas que de otro modo serían costosos, a miles de millones de personas desatendidas, logrando en una década lo que de otro modo podría llevar un siglo".

"La ventana para hacer esto bien es estrecha", afirmó Gaurav Nayyar, director del informe.

El reporte comparte ejemplos de aplicaciones de IA en la gobernanza, como el aumento del volumen de pruebas de detección de diabetes en Bangladés, o la reducción de costos para los agricultores de la India gracias a pronósticos meteorológicos avanzados.

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IA podría ampliar las brechas entre países y aumentar la desigualdad

Sin embargo, el Banco Mundial también advierte que "la IA podría ampliar las brechas entre países, aumentar la desigualdad dentro de ellos, concentrar el poder de mercado, debilitar la confianza en las instituciones públicas y crear nuevos riesgos para la seguridad, los derechos y la cohesión social".

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Asimismo, también señala que las herramientas de IA podrían bloquear la movilidad económica al eliminar empleos de clase media en el largo plazo.

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El informe fue redactado con la ayuda de varias herramientas de IA, como OpenAI, DeepSeek, Google y Anthropic, según una declaración de transparencia.

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