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La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre el retiro de seis vehículos en estado de abandono que ocupaban la vía pública, esto con el objetivo de recuperar espacios para los vecinos de la zona.
En un comunicado, detalló que se retiró un vehículo Mazda color gris ubicado sobre la calle Oaxaca, entre Puebla e Insurgentes, en la colonia Roma Norte; así como un Chevrolet Cavalier color negro en la calle Veracruz, entre Cuernavaca y Mazatlán, en la colonia Condesa.
Añadió que se llevaron una combi color verde sobre la calle Tlaxcala, entre Nuevo León y Culiacán, en la colonia Hipódromo; y un vehículo color rojo localizado en la calle Bajío, entre Monclova y Medellín, en la colonia Roma Sur.
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La demarcación dijo que también se realizó el operativo en la colonia Morelos, donde fueron retirados dos automóviles, con la participación de la Policía Auxiliar y elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Apuntó que este operativo es una estrategia permanente para recuperar el espacio público, eliminar puntos que generan abandono e inseguridad y contribuir a una mejor imagen urbana.
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mahc/LL
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