La directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros, dijo que la agroindustria cervecera mexicana está blindada ante la renegociación del T-MEC, debido a que su producción depende en su mayoría de materia prima de origen nacional.

“El que nosotros compremos, el 100% de la cebada maltera que se produce en México, con ciertas cualidades que van destinadas a la producción de cerveza, nos blinda de cierta manera. Estamos trabajando muy de cerca. Es algo relevante para nosotros, precisamente. Fortalecer esta proveeduría local”, explicó.

En conferencia de prensa por motivo del Día de la Cerveza que se celebra el próximo viernes 7 de septiembre, Siqueiros explicó que en años recientes el consumo de cerveza en México se ha mantenido estable, con una ingesta per cápita de 68 litros al año, muy lejos de otras naciones como la República Checa, que tiene un consumo per cápita de 137 litros al año.

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Siqueiros añadió que la agroindustria cervecera en México mantiene sus planes de expansión con inversiones por 6 mil 347 millones de dólares hacia 2028, destinadas a la construcción de nuevas plantas, la modernización de instalaciones y el fortalecimiento de la proveeduría nacional.

Señaló que estos recursos también buscan reforzar la sostenibilidad de la industria y consolidar la capacidad productiva del país.

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La industria cervecera en México mantiene una cadena de valor altamente integrada, con un fuerte contenido nacional. Karla Siqueiros destacó que 73% de los insumos utilizados para la producción de cerveza provienen de compras nacionales, mientras que alrededor de 5,000 familias de agricultores participan en el cultivo de cebada maltera, materia prima esencial para la elaboración de esta bebida.

Añadió que la cadena productiva se extiende desde el campo hasta los puntos de venta, donde las tiendas de abarrotes desempeñan un papel clave. Explicó que, para unas 80 mil tienditas de la esquina en el país, la venta de cerveza representa entre 30 y 40% de sus ingresos, lo que convierte a la industria en un importante generador de actividad económica para pequeños comercios.

El sector asegura que la integración de su cadena de suministro le permite enfrentar con mayor solidez la renegociación del T-MEC. Foto: Obture Press.

Siqueiros afirmó que México se mantiene como una potencia cervecera a nivel mundial al ocupar el cuarto lugar como productor de cerveza, sólo detrás de China, Estados Unidos y Brasil. Además, subrayó que el país es el principal exportador de cerveza del mundo y que una de cada cinco cervezas que se consumen a nivel global es de origen mexicano.

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Siqueiros también resaltó el impacto laboral de la industria, al señalar que la cadena de valor cervecera genera más de 715 mil empleos en el país, sin considerar a las familias dedicadas al cultivo de cebada.

A ello se suma el crecimiento del segmento de cerveza sin alcohol, como parte de la estrategia de las empresas para ofrecer productos con menor graduación alcohólica y promover un consumo responsable.

En materia de responsabilidad social, indicó que la industria ha invertido más de mil millones de pesos en los últimos cinco años en campañas de prevención y consumo responsable.

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Reiteró que uno de los principales compromisos del sector es impedir la venta de alcohol a menores de edad, bajo el mensaje: "Si es menor, no hay alcohol", además de impulsar iniciativas contra el consumo de alcohol al volante y durante el embarazo.

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Aumenta consumo de cerveza sin alcohol

En materia de consumo, Andrea Sánchez, directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, señaló que la cerveza sin alcohol continúa ganando terreno impulsada por la tendencia global hacia la moderación y la búsqueda de nuevas opciones por parte de los consumidores. Indicó que, a nivel mundial, la participación de la cerveza, la cerveza sin alcohol y las cervezas saborizadas pasó de 46% en 2019 a más de 50% en 2026 dentro del mercado de bebidas alcohólicas.

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La directiva agregó que el Mundial de 2026 permitió ampliar la presencia de estas categorías, ya que en los Fan Fest se ofrecieron opciones sin alcohol y, en el caso de Grupo Modelo, el portafolio con y sin alcohol estuvo disponible tanto en estadios como en zonas para aficionados.

Afirmó que esta tendencia también se está extendiendo a otros espacios como conciertos y eventos deportivos, en línea con la creciente demanda de alternativas de consumo responsable.

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