Tendencias | 04-08-26 | 17:35 | Actualizada | 04-08-26 | 19:33 |

Tras la indignación al difundirse el video del que fue derribado antes de llegar a la meta durante la Carrera de Colores en , el pasado 2 de agosto. Usuarios en redes sociales exhibieron al organizador que provocó la caída de Don José en el evento deportivo.

Lo que parecía una actividad tranquila en la Feria de Huamantla 2026, terminó desatando una fuerte polémica durante la carrera organizada en el Parque Juárez, al viralizarse el momento exacto en que un hombre del staff embistió a Don José provocando una aparatosa caída que lo dejó tirado en el suelo durante varios segundos, presuntamente al no contar con un folio de participante.

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Provocan caída de adulto mayor en carrera de Huamantla

La historia tomó un rumbo distinto al darse a conocer que el adulto mayor estaba próximo a correr en el XLIII Maratón de la Ciudad de México el 30 de agosto, sin embargo debido a las lesiones por la caída ya no podrá participar, reavivando las críticas de los usuarios.

Por medio de redes sociales, el corredor de la tercera edad que fue afectado dirigió un mensaje para aclarar que sostuvo un encuentro con familiares del hombre que lo derribó en la carrera, quienes están dispuestos hacerse cargo de las afectaciones que sufrió.

Están en la mejor disposición de ayudarme. Por mi parte no hay nada de qué quejarme, son buenas personas (...) Ya se llegó a una solución, gracias por echarme la mano”, mencionó.

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Gobierno municipal se deslinda de la organización de la carrera

Respecto a lo ocurrido en la Carrera de Colores, la Feria de Huamantla lanzó un comunicado donde precisó que, aunque la actividad formó parte del programa oficial de la feria, la organización estuvo a cargo de una empresa privada, mientras que el Ayuntamiento únicamente brindó apoyo logístico e institucional.

Asimismo, el gobierno municipal expresó su disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido.

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