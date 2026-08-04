Agentes federales aseguraron 40 máquinas tragamonedas en el interior del mercado Malibrán del municipio de Veracruz, con lo cual suman un total de 435 máquinas durante el presente año en distintas regiones del estado de Veracruz.

De acuerdo con un informe oficial, fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Veracruz, quienes cumplimientaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados al interior de dicho mercado.

Suman 435 decomisos de este tipo en el estado en lo que va del año. Foto: Especial.

El mandamiento judicial fue librado por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado, por la probable comisión de un delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

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Durante los operativos, las autoridades federales aseguraron 40 máquinas tragamonedas, dos grabadoras de video digital DVR, un DVD, nueve cámaras de videovigilancia, así como los tres inmuebles, los cuales fueron puestos a disposición de la FGR.

FGR asegura 40 tragamonedas en Veracruz. Foto: Especial.

En la incursión también participaron agentes del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como elementos de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de Marina-Armada de México, Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

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Del primero de enero al 31 de julio del presente año, fueron aseguradas un total de 395 maquinitas tragamonedas durante la ejecución de 23 órdenes de cateo, según un recuento de los informes oficiales de la FGR.

Los cateos y aseguramientos se han efectuado en los municipios:

Tuxpan

Coatepec

Xalapa

Orizaba

Cosamalopan

Veracruz

Perote

Oluta

Mariano Escobedo

Jamapa, Pánuco

Alvarado

Tamiahua

Coatzacoalcos

Cerro Azul

Jalacingo

Gutiérrez Zamora

dmrr/cr