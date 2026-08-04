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Cuando se encontraban resguardándose de la lluvia, un total de cinco personas fueron alcanzadas por un rayo en la comunidad de El Tecuan en la región de El Durazno municipio de Tamazula, Durango.
Las personas fueron auxiliadas y trasladadas a recibir atención médica por elementos de la policía estatal en coordinación con personal de otras corporaciones.
Lo anterior se desprende del reporte que recibieron los elementos de la policía Estatal que se encuentran en la estación de El Durazno en el municipio de Tamazula, indicando que recibieron el reporte de que varias personas habían sufrido diversas quemaduras y que estaban policontundidos a consecuencia de que les cayó un rayo en un tejaban donde se encontraban resguardándose de la lluvia.
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Las cinco personas fueron apoyadas por personal de la dirección de Salud para estabilizarlos y posteriormente a bordo de las unidades de la policía Estatal fueron trasladados de inmediato al Hospital Integral de El Durazno.
Los afectados son: Jesús “F” de 27 años, Luis Antonio “M” de 24 años, Alejandro “Q” de 24 años, Heriberto “O” de 30 años y Alberto “G” de 26 años, todos vecinos de la misma comunidad de El Tecuan.
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De acuerdo con el dictamen médico por parte del personal de salud, uno de los lesionados presenta diagnóstico reservado y los cuatro restantes presentan quemaduras y lesiones en diferentes partes del cuerpo a consecuencia de la descarga eléctrica.
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