[Publicidad]
Culiacán. - El menor de nombre Ike Mateo “N”, de siete años de edad, perdió la vida a causa de las severas lesiones que sufrió al caerle encima un montacargas en el mercado de abastos de la capital del estado, pese a los esfuerzos de personal médico de la Cruz Roja.
Las investigaciones abiertas sobre su deceso refieren que durante el desalojo de un tráiler cargado de frutas, el personal con auxilio de un elevador de carga inició las maniobras, en una de ellas, está cayó encima del menor.
Lee también Incendio en bodega de Pepsico fue causado, confirma Fiscal de Tamaulipas; descarta vinculación con el crimen organizado
Al percatarse del accidente, trabajadores y locatarios de la Central de Abastos le prestaron ayuda y lo trasladaron con urgencia a la Cruz Roja, en donde el médico que lo atendió nada pudo hacer por salvarle la vida.
La Fiscalìa General del Estado fue notificada del fallecimiento del menor Ike Mateo “N” para que abra una investigación del accidente en la Central de Abastos.
Mueren cuatro en explosión de pipa en Tlaquepaque, Jalisco; la zona permaneció cerrada durante varias horas
[Publicidad]
Más información
Economía
Jóvenes presentan síntomas graves de depresión, ansiedad o estrés, revela encuesta; varios piden licencia médica por salud mental
Nación
Aspirantes aprobados por la UNAM presentan los primeros amparos; rechazan la cancelación del examen virtual
Autopistas
Cuál es el mejor horario para conducir en carretera
Metrópoli
Cuauhtémoc retira 6 vehículos abandonados en vía pública; pretenden recuperar espacios para los vecinos
Espectáculos
Maryfer Centeno revela consecuencias de usar la Ouija en LCDLFMX4 ¿Abrirán portales?
Fútbol
Gianni Infantino no logra contactar con Donald Trump, se va quedando sin respaldo político
Espectáculos
Hacen operativo en campo de la actriz Linda Blair, revisan condiciones donde tiene casi 200 perros
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Nuevo portal de transparencia, descartan “ley censura” y apoyos para productores de maíz