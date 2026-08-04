Culiacán. - El menor de nombre Ike Mateo “N”, de siete años de edad, perdió la vida a causa de las severas lesiones que sufrió al caerle encima un montacargas en el mercado de abastos de la capital del estado, pese a los esfuerzos de personal médico de la Cruz Roja.

Las investigaciones abiertas sobre su deceso refieren que durante el desalojo de un tráiler cargado de frutas, el personal con auxilio de un elevador de carga inició las maniobras, en una de ellas, está cayó encima del menor.

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Al percatarse del accidente, trabajadores y locatarios de la Central de Abastos le prestaron ayuda y lo trasladaron con urgencia a la Cruz Roja, en donde el médico que lo atendió nada pudo hacer por salvarle la vida.

La Fiscalìa General del Estado fue notificada del fallecimiento del menor Ike Mateo “N” para que abra una investigación del accidente en la Central de Abastos.