Yanet García, habitante actual de "La casa de los famosos México", dejó de ser "la chica del clima" para enfocarse en los negocios, uno de ellos el de ofrecer contenido para adultos en una famosa página en la que le ha ido de maravilla, tanto que gracias a esas ganancias se compró un departamento en Manhattan.

Yanet contó dentro del reality cómo ha sido la experiencia haciendo este tipo de contenido; la nacida el 14 de noviembre de 1990 se dio a conocer cuando en 2014 comenzó a presentar el pronóstico meteorológico en la cadena local de televisión de Monterrey. Su carisma y presencia física se volvieron virales a nivel mundial en internet.

Su presencia se consolidó cuando se sumó al programa "Hoy" de Televisa, donde su sección del clima se volvió una de las favoritas del público.

Yanet es amante del ejercicio y del estilo de vida saludable, fundó su propia academia de modelaje y se formó y certificó formalmente como health coach (entrenadora de bienestar y nutrición).

Además de consolidarse como conductora, también demostró su versatilidad al dar el salto a la pantalla grande, a lo largo de su carrera ha participado en películas como "Sharknado 5: Global Swarming" (2017), "Bellezonismo" (2019) y "¡Qué huevos, Sofía!" (2025).

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Instagram iamyanetgarcia

Yanet García, fascinada con su contenido para adultos

Yanet García celebra que gracias a su trabajo ahora tiene un departamento en Manhattan, Nueva York, y todo por lo bien que le ha ido con su contenido para adultos en OnlyFans, donde tiene cinco años publicando contenido erótico sin llegar a los desnudos.

"Me ha cambiado la vida, estoy muy agradecida a pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta mi contenido".

Detalló que su contenido se basa en lencería, traje de baño, contenido sexy, muy sensual, el cual está respaldado con un equipo de trabajo.

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"Tengo mi equipo de trabajo, hago producciones como cada tres meses, producciones súper grandes, viajo con mi equipo, tengo un equipo como de 20 personas y pues súper bien", dijo.

Yanet García tiene un equipo de trabajo para crear su contenido para adultos. Instagram iamyanetgarcia

Yanet admitió que nunca imaginó que le iría tan bien, y aunque no dio cifras, afirmó que le ha ido tan bien que ya se compró un departamento en Manhattan y ha cumplido muchos sueños.

"No me gusta hablar de números pero sí me va muy bien la verdad, o sea me compré mi departamento en Manhattan, he cumplido muchos sueños personales, profesionales", expresó.

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Le contó a Karina que no tenía expectativas de lo que pasaría, pero un día hizo una sesión de fotos en lencería, la colgó y fue, dijo, ¡una locura!

Yanet García comparte orgullosa la vista desde su departamento en Manhattan, la isla principal y el distrito más famoso de la ciudad de Nueva York. Instagram iamyanetgarcia

Yanet compartió que con lo que gana con se contenido quiere juntar el capital para una compañía de suplementos que quiere crear en Nueva York.

"Me encanta ser una mujer multifacética y romper con estereotipos", confesó.

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El 18 de julio, previo a su entrada a "La casa de los famosos México", Yanet reflexionó sobre lo que ha logrado, sobre la promesa que se hizo así misma y alentó a sus seguidores a nunca rendirse por alcanzar un sueño.

"Hay personas que ven una ciudad.Yo veo años de sacrificios, decisiones difíciles, puertas cerradas y una promesa que un día me hice a mí misma: nunca dejar que el lugar donde nací definiera el lugar al que podía llegar. De Santiago, Nuevo León a Manhattan. Que mi historia te recuerde que ningún sueño es demasiado grande cuando estás dispuesto a trabajar por él. Nunca dejes de creer en ti".

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